Concurso INPI tem edital publicado com 120 vagas; veja detalhes

Como requisito, os candidatos precisam ter, no mínimo, nível superior . Além disso, as remunerações variam entre R$ 5.414,01 e R$ 11.205,93.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI ) publicou o edital para o concurso público com 120 vagas para os cargos de analista de planejamento, gestão e infraestrutura, pesquisador e tecnologista.

Outra questão é que há uma taxa de inscrição de R$ 116. Porém, há a possibilidade dos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea pedirem a isenção.

Vale ressaltar que o edital afirma que as vagas destinam-se ao exercício nas unidades do INPI, situadas na cidade do Rio de Janeiro.

Veja a distribuição das vagas para o Concurso INPI

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em Propriedade Industrial

Administração

Direito

Contabilidade ou Ciências Contábeis

Economia ou Ciências Econômicas

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Arquitetura

Psicologia

Gestão da tecnologia da informação

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Segurança da Informação

Pesquisador em propriedade industrial

Biologia Celular e Molecular; Bioquímica; Biotecnologia; Enzimologia; Microbiologia; Imunologia; Bioinformática



Bioquímica Imunologia; Biologia Celular e Molecular; Biotecnologia; Microbiologia



Redes de Comunicação Sem Fio; Sistemas de Comunicações Móveis; Sistemas e Redes de Comunicação Digital; Protocolos de Comunicação



Processamento de Sinais; Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz; Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz; Reconhecimento de Padrões



Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas; Sensores e Biosensores; Aparelhos de Diagnóstico e Terapia; Biomecânica

Além disso, o edital oferta oportunidades para tecnologista em propriedade industrial, que tem como requisito a formação em qualquer área.

