Petrobras adia início da transferência de ativos da refinaria no Ceará

Lubnor é principal fornecedora de asfalto do Ceará e da Região Nordeste Crédito: FCO FONTENELE

A Petrobras ainda não realizou a transferência de ativos da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) que fica em Fortaleza, no Ceará, para a Grepar Participações, que estava prevista para iniciar em 1º de setembro, conforme O POVO adiantou. O novo prazo agora ficou para o primeiro dia de outubro, conforme informação do jornal O Estado de S.Paulo. Em comunicado ao mercado, porém, a estatal informa que vem "cumprindo rigorosamente o contrato de compra e venda" do equipamento e atua "para o cumprimento das condições precedentes estabelecidas em tal contrato". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No início de agosto, em entrevista ao O POVO, Clóvis Greca, sócio-diretor da empresa paranaense Grepar, que comprou a refinaria, já havia reclamado da demora da estatal em começar as tratativas para a transferência do bem e, por isso, há chances do negócio não ser concluído.



"Por mais que nós tenhamos uma visão jurídica de que ela precisa prosseguir com essa etapa da venda. Então, ela precisaria fazer a transferência dos ativos. Mas a Petrobras está com dificuldade de fazer isso porque não teve nenhuma resposta da Prefeitura. Nós estamos aí em um impasse entre prefeitura e Petrobras para saber qual será o próximo passo”, disse à época. Ainda durante a entrevista, o sócio-diretor comentou que, caso a o processo de transferência não começasse de fato no dia 1º, o negócio provavelmente não teria mais tempo para se concretizar. "Porque o contrato que eu tenho com a Petrobras termina no fim de novembro. Eu acredito que todos vão perder bastante com isso (uma eventual não concretização da venda da refinaria), porque eu tenho muito investimento a ser feito e a Petrobras não tem nenhum projeto para essa unidade”. Apesar do adiamento do início da transferência de ativos, uma tratativa que já iniciou foi a transição da gestão entre as partes, que deve durar até o fim deste ano.