Servidores estaduais fecham entrada do Porto do Pecém para reivindicar encontro com Elmano

Os manifestantes denunciam cortes de salários e direitos e reivindicam uma reunião de emergência com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)

Servidores estaduais do Ceará estão realizando uma manifestação no Porto do Pecém nesta segunda, 30, para denunciar cortes de salários e reivindicar uma reunião de emergência com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), com os sindicatos.

Os manifestantes fecharam uma das entradas do porto, desde as 6 horas da manhã, para tentar iniciar um diálogo com o governador sobre negociações trabalhistas e melhores condições de trabalho dos profissionais que atuam no local. Eles se queixam que já faz 10 meses de gestão e o gestor ainda não os recebeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Participam do ato sindicatos como o Mova-se, que representa os servidores estaduais, o Seeaconce, que representa os terceirizados de asseio e conservação, de limpeza pública, além de instituições como o Fórum dos Trabalhadores do Complexo do Porto do Pecém e outros movimentos sociais.