De Londres a Zurique, manifestações pedem cessar-fogo em Gaza

Dezenas de milhares de pessoas participaram de manifestações em apoio aos palestinos em Londres, Paris e Zurique neste sábado (28), pedindo um cessar-fogo em Gaza.

A manifestação em Londres, com os participantes levando inúmeras bandeiras palestinas, saiu das margens do rio Tâmisa em direção ao Parlamento, perto do Big Ben.

Mais de mil policiais foram mobilizados, segundo a Scotland Yard, para esta manifestação organizada pelo terceiro fim de semana consecutivo.