Roberto Cláudio critica gestão da segurança público no governo Elmano: "Apatia"

Pedetista afirmou que postura do governador faz crer que Ceará "está seguro e que a segurança não é a pauta prioritária do momento."

"O que é mais grave é que ao longo desse ano essa guerra entre as facções tem aumentado de frequência e de agressividade. O que é pior, sem uma resposta efetiva e contundente do Governo do Estado", criticou RC em vídeo publicado no Instagram.

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) levou às redes sociais críticas à gestão da segurança pública do Estado e ao governador Elmano de Freitas (PT). A partir do assassinato na última segunda-feira, 23, de um adolescente de 14 anos no Conjunto João Paulo II, no bairro Barroso , com mais três feridos, o pedetista comparou o Ceará ao Rio de Janeiro, que passa atualmente por uma crise na área.

Segundo Roberto Cláudio, a postura do petista mistura "apatia" e "ausência pessoal" em cenários delicados. É nestes momentos, disse, que "o papel da liderança, de coragem, envolvimento pessoal e empatia se faz mais importante ainda".

"É preciso começar, inclusive, por uma mudança de atitude do próprio governador", avaliou ainda o opositor do petista. Para ele, o discurso oficial do governo passa sempre por uma postura defensiva, de modo a parecer que "o Ceará está seguro e que a segurança não é a pauta prioritária do momento."

Elmano defendeu punição exemplar

Em reação ao episódio de violência do bairro Barroso, o governador do Ceará prometeu na última terça-feira, 24, ao O POVO News defender que os suspeitos tenham punições exemplares. Dois deles foram presos no dia seguinte ao crime.

"Quero me solidarizar com a família. É muito triste ter pessoas que banalizam a vida como foi feito ontem (segunda-feira) na areninha. (...) Espero que as pessoas presas tenham efetivamente punições exemplares. Nós não podemos admitir que elas sejam liberadas, que elas sejam soltas", afirmou o petista.