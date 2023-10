Inscrições para o concurso da Transpetro são prorrogadas; entenda

Das vagas imediatas ofertadas, 154 são para os níveis médio e superior do quadro de terra e 53 para o quadro de mar

A Transpetro, braço de transporte da Petrobras, prorrogou o período para as inscrições do seu concurso público. A informação foi publicada nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial da União.

Agora, os candidatos poderão realizar suas inscrições até as 16 horas do dia 6 de novembro. Antes, a data limite era nesta segunda, 30.

Ao todo são ofertadas 1.079 vagas. Destas, 207 são para contratação imediata. Salários chegam a R$ 15,4 mil. Confira os cargos mais abaixo.