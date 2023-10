Feirão com descontos de até 99% começa nesta segunda; veja como participar

Outro ponto é que, no Feirão, as ofertas do Desenrola devem ser pagas somente à vista, sendo que os por via Pix podem ter o nome limpo na hora. O evento segue até o dia 30 de novembro.

Ao todo, os consumidores têm mais de 530 milhões de ofertas de dívidas disponíveis para negociação online.



Feirão Serasa Limpa Nome: como negociar?

Os consumidores podem acessar as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais a partir do site e do app da Serasa, disponível para download na App Store e Google Play. Confira o passo a passo:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular ou acesse o site

Digite o seu CPF e preencha um breve cadastro

Selecionar a opção “Ver ofertas”

Clique em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito

Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência

Confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas

Clique em “Concluir acordo”

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior

