4 dicas para acabar com as dívidas e terminar o ano no azul

O primeiro passo, de acordo com Luciana Ikedo, especialista em finanças e autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, Economizando e Investindo”, é reconhecer a necessidade de mudança e tomar medidas significativas para reverter o cenário.

1. Coloque todas as suas dívidas no papel

Organização é algo essencial para ter as contas em dia. “Um passo crucial é avaliar sua situação financeira atual. Liste todas as suas dívidas e suas respectivas taxas de juros, permitindo a priorização do pagamento das dívidas com as taxas mais elevadas”, ensina Luciana Ikedo.

Ela também sugere considerar a consolidação de dívidas em um único empréstimo com uma taxa de juros mais baixa, se essa for uma opção viável. Além disso, a negociação com bancos, lojas e outros credores é fundamental para buscar reduções de juros ou planos de pagamento acessíveis, garantindo que a nova dívida caiba no orçamento.

Organizar o orçamento é importante para a saúde financeira (Imagem: STEKLO | Shutterstock)

2. Tenha um orçamento bem-organizado

Outro ponto importante é saber organizar o orçamento. Definir metas de gastos mensais realistas e evitar compras impulsivas pode ser mais do que vantajoso. É essencial não entrar em novas dívidas imediatamente após quitar as antigas.

“Considere cortar despesas desnecessárias e direcione essa economia para o pagamento das dívidas mais caras ou, até mesmo, para investimentos, como a criação de uma reserva de emergência. Essa reserva será crucial para evitar o acúmulo de novas dívidas em casos de imprevistos”, explica a especialista.

3. Comece a fazer investimentos para ter retorno financeiro

Luciana Ikedo destaca ainda a importância de começar a investir e fazer o dinheiro trabalhar a seu favor o mais rápido possível. Ela sugere começar com um fundo de emergência que cubra de três a seis meses das despesas, priorizando investimentos de renda fixa para esse objetivo.