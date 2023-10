Dívidas com gás, água e luz têm queda no Ceará em setembro, aponta Serasa

É o que aponta o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, levantamento mensal sobre a relação dos brasileiros com os débitos Crédito: Samuel Setubal

As dívidas com gás, água e luz tiveram uma queda de 1,63 ponto porcentual entre agosto e setembro no Ceará, passando de 36,55% das pendências financeiras para 34,92%. É o que aponta o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, levantamento mensal sobre a relação dos brasileiros com os débitos. Além disso, mais de 3 milhões de moradores do Estado estão inadimplentes e somam dívidas que chegam a R$ 13 bilhões.