Ceará registra abertura de mais de 9,6 mil empresas em agosto

Juce divulga número de empresas abertas no Ceará Crédito: USP Imagens

O Ceará registrou abertura de 9.665 novas empresas em agosto. Destas, o maior volume vem do setor de serviços (5.973), seguido do comércio (2.930) e da indústria (762). No acumulado do ano, desde janeiro, são 74.347 negócios abertos no Ceará. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 14 de setembro, pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec). Já o saldo das empresas, que é a diferença entre aberturas e fechamentos, foi positivo em agosto, com 4.091 registros.