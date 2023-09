Processo seletivo abre inscrições para residências na saúde; saiba como fazer

A seleção, tanto dos programas de Residência Médica quanto Multiprofissional, será composta por duas etapas. A primeira ocorrerá por meio de exame escrito de múltipla escolha e a segunda consistirá em análise curricular com o envio dos respectivos documentos comprobatórios dessa fase do certame.

Ao todo, cerca de 750 vagas estão previstas. O certame é coordenado pela pela Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do projeto de Apoio às Residências em Saúde (Ares).

A Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), iniciou as inscrições para os processos seletivos dos programas de Residências Médica e Multiprofissional.

Como vai funcionar o programa de residência médica?

Para o programa de Residência Médica (Resmed) serão disponibilizadas 340 oportunidades em três diferentes modalidades de ingresso: acesso direto (241), pré-requisito (51) e anos adicionais (48).

Dessa forma, as inscrições da Resmed podem ser feitas a partir da próxima sexta-feira, 29, pelo site do Ares. As matrículas dos aprovados deverão ocorrer nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024.

A gerente de Residência Médica da ESP/CE, Alciléa Carvalho, destaca o fluxo de interiorização das vagas ofertadas pela autarquia. Segundo a gestora, a instituição distribui vagas para médicos residentes nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Quixeramobim, Juazeiro do Norte, Iguatu e Tauá.

“Esse novo edital traz duas grandes novidades. A primeira é que Tauá passará a contar com um programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade. Já a outra é a continuidade da oferta do programa de Medicina do Esporte, disponibilizado, inicialmente, no semestre passado, por meio do processo seletivo extemporâneo.”



Como vai funcionar o programa de residência para as outras áreas da saúde?

Já para o programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde (Resmulti) são ofertadas 413 vagas.