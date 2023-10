EBSERH abre inscrições para concurso com 695 vagas; saiba como fazer

Estas oportunidades estão distribuídas por 41 unidades hospitalares e a Administração Central da Rede Ebserh, incluindo nos hospitais da Universidade Federal do Ceará (UFC) .

O salário varia de R$ 2,6 mil a R$ 12,5 mil e possui benefícios como: auxílio-alimentação, auxílio-pré-escolar, auxílio a pessoa com deficiência e assistência médica e odontológica. Outro ponto é que há reserva de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ( EBSERH ) abriu inscrições para o concurso público com 695 vagas. Destas, 554 são na área médica, 106 na assistencial e 35 na administrativa. Veja no fim da matéria a relação de cargos completa.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBPC), e preencher as informações até às 23h do dia 30 de outubro.

Em relação à taxa, há uma variação de R$ 90 a R$ 159, dependendo do cargo desejado. Além disso, haverá isenção do pagamento dessa taxa, para os inscritos no CadÚnico e para doadores de medula óssea.



Confira todos os detalhes nos editais disponíveis.

Concurso EBSERH: veja os cargos disponíveis

Área Médica

Nível superior



Médico (Alergia e Imunologia)



Médico (Alergia e Imunologia Pediátrica)



Médico (Anestesiologia)



Médico (Cirurgia Oncológica)



Médico (Oncologia Clínica)



Médico (Acupuntura)



Médico (Angiologia)



Médico (Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular)



Médico (Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva)



Médico (Cardiologia - Ergometria)



Médico (Cardiologia Pediátrica)



Médico (Cirurgia Pediátrica)



Médico (Oncologia Pediátrica)



Médico (Cirurgia Cardiovascular)



Médico (Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial)



Médico (Cirurgia da Mão)



Médico (Cirurgia da Cabeça e Pescoço)



Médico (Cirurgia do Aparelho Digestivo)



Médico (Cirurgia do Aparelho Digestivo - Cirurgia Videolaparoscópica)



Médico (Cirurgia do Trauma)



Médico (Cirurgia Geral)



Médico (Cirurgia Plástica)



Médico (Cirurgia Torácica)



Médico (Cirurgia Vascular)



Médico (Clínica Médica)



Médico (Coloproctologia)



Médico (Densiometria Óssea)



Médico (Dermatologia)



Médico (Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia)



Médico (Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral)



Médico (Dor)



Médico (Ecocardiografia)



Médico (Ecografia Vascular com Doppler)



Médico (Endocrinologia e Metabologia)



Médico (Endocrinologia Pediátrica)



Médico (Endoscopia)



Médico (Endoscopia Digestiva)



Médico (Endoscopia Ginecológica)



Médico (Endoscopia Respiratória)



Médico (Gastroenterologia)



Médico (Gastroenterologia Pediátrica)



Médico (Genética Médica)



Médico (Geriatria)



Médico (Ginecologia e Obstetrícia)



Médico (Hematologia e Hemoterapia)



Médico (Hematologia e Hemoterapia Pediátrica)



Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista)



Médico (Hepatologia)



Médico (Homeopatia)



Médico (Infectologia)



Médico (Infectologia Hospitalar)



Médico (Infectologia Pediátrica)



Médico (Mamografia)



Médico (Mastologia)



Médico (Medicina de Emergência)



Médico (Medicina de Família e Comunidade)



Médico (Medicina do Adolescente)



Médico (Medicina do Sono)



Médico (Medicina do Trabalho)



Médico (Medicina Fetal)



Médico (Medicina Física e Reabilitação)



Médico (Medicina Intensiva)



Médico (Medicina Intensiva Pediátrica)



Médico (Medicina Nuclear)



Médico (Medicina Paliativa)



Médico (Medicina Preventiva e Social)



Médico (Nefrologia)



Médico (Nefrologia Pediátrica)



Médico (Neonatologia)



Médico (Neurocirurgia)



Médico (Neurofisiologia Clínica)



Médico (Neurologia)



Médico (Neurologia Pediátrica)



Médico (Neurorradiologia)



Médico (Nutrição Parenteral e Enteral)



Médico (Nutrologia)



Médico (Nutrologia Pediátrica)



Médico (Oftalmologia)



Médico (Ortopedia e Traumatologia)



Médico (Otorrinolaringologia)

Médico (Patologia)



Médico (Patologia (Citopatologia)



Médico (Patologia Clínica/Medicina Laboratorial)



Médico (Pediatria)



Médico (Pneumologia)



Médico (Pneumologia Pediátrica)



Médico (Psicoterapia)



Médico (Psiquiatria)



Médico (Psiquiatria da Infância e Adolescência)



Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem)



Médico (Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia)



Médico (Radioterapia)



Médico (Reumatologia)



Médico (Reumatologia Pediátrica)



Médico (Sexologia)



Médico (Transplante de Medula Óssea)



Médico (Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia)



Médico (Urologia)

Área Assistencial



Nível superior

Enfermeiro (Auditoria e Pesquisa)



Enfermeiro (Cardiologia)



Enfermeiro (Cardiologia Hemodinâmica)



Enfermeiro (Cardiologia Perfusionista)



Enfermeiro (Centro Cirúrgico)



Enfermeiro (Centro Cirúrgico – Centro de Material de Esterilização)



Enfermeiro (Dermatologia)



Enfermeiro (Doenças Infecciosas e Parasitárias)



Enfermeiro (Educação em Enfermagem)



Enfermeiro (Educação em Enfermagem – Pesquisa)

Enfermeiro (Gerenciamento/Gestão – Administração Escolar)



Enfermeiro (Gerenciamento/Gestão da Qualidade em Saúde)



Enfermeiro (Gerenciamento/Gestão – Gestão de Saúde)



Enfermeiro (Gerenciamento/Gestão – Gestão em Homecare)



Enfermeiro (Hematologia e Hemoterapia)



Enfermeiro (Infecção Hospitalar)



Enfermeiro (Nefrologia)



Enfermeiro (Neurologia)



Enfermeiro (Nutrição Parenteral e Enteral)



Enfermeiro (Oncologia)



Enfermeiro (Saúde da Criança e do Adolescente)



Enfermeiro (Saúde da Criança e do Adolescente – Neonatologia)



Enfermeiro (Saúde da Criança e do Adolescente – Pediatria)



Enfermeiro (Saúde da Mulher)



Enfermeiro (Saúde da Mulher – Obstetrícia)



Enfermeiro (Saúde do Idoso)



Enfermeiro (Saúde do Trabalhador)



Enfermeiro (Saúde Indígena)



Enfermeiro (Saúde Mental)



Enfermeiro (Terapia Intensiva)



Enfermeiro (Terapia Intensiva Neonatal)



Enfermeiro (Terapia Intensiva Pediátrica)



Enfermeiro (Transplantes)



Enfermeiro (Urgência e Emergência)



Enfermeiro (Vigilância)



Enfermeiro (Vigilância Epidemiológica)

Assistente Social

Biólogo

Biomédico

Cirurião-Dentista

Cirurgião-Dentista (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais)

Cirurgião-Dentista (Dentística)

Cirurgião-Dentista (Endodontia)

Cirurgião-Dentista (Estomatologia)

Cirurgião-Dentista (Imaginologia Dento-Maxilo-Facial)

Cirurgião-Dentista (Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais)

Cirurgião-Dentista (Odontopediatria)

Cirurgião-Dentista (Ortodontia)

Cirurgião-Dentista (Periodontia)

Cirurgião-Dentista (Prótese Dentária)

Farmacêutico

Físico

Físico (Física Médica – Medicina Nuclear)

Físico (Física Médica – Radiodiagnóstico)

Físico (Física Médica – Radioterapia)

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta (Especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular)

Fisioterapeuta (Especialista Profissional em Fisioterapia Respiratória)

Fisioterapeuta (Especialista Profissional em Fisioterapia na Saúde da Mulher)

Fisioterapeuta (Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva)

Fisioterapeuta (Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva – Assistência Fisioterapêutica no Adulto)

Fisioterapeuta (Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva – Assistência Fisioterapêutica em Neonatologia)

Fisioterapeuta (Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva – Assistência Fisioterapêutica em Pediatria)

Fisioterapeuta (Terapia Intensiva Neonatal)

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Pedagogo

Profissional de Educação Física

Psicólogo (Psicologia Hospitalar)

Psicólogo (Psicologia Organizacional e do Trabalho)

Psicólogo (Neuropsicologia)

Tecnólogo em Radiologia

Tecnólogo em Radiologia (Radioterapia)

Terapeuta Ocupacional

Nível técnico



Técnico em Enfermagem



Técnico em Enfermagem (Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador)



Técnico em Análises Clínicas



Técnico em Citopatologia



Técnico em Farmácia



Técnico em Necropsia



Técnico em Prótese Dentária



Técnico em Radiologia



Técnico em Saúde Bucal

Área Administrativa



Nível superior



Advogado



Analista Administrativo (Saúde Coletiva)



Analista Administrativo (Administração)



Analista Administrativo (Administração Hospitalar)



Analista Administrativo (Biblioteconomia)



Analista Administrativo (Contabilidade)



Analista Administrativo (Economia)



Analista Administrativo (Estatística)



Analista Administrativo (Gestão Hospitalar)



Analista Administrativo (Qualquer nível superior)



Analista Administrativo (Relações Públicas)



Analista de Tecnologia da Informação



Arquiteto



Engenheiro Civil



Engenheiro Clínico



Engenheiro Eletricista



Engenheiro de Produção



Engenheiro Mecânico



Engenheiro de Segurança do Trabalho



Jornalista



Tecnólogo em Gestão Hospitalar



Nível médio



Assistente Administrativo



Nível técnico



Técnico em Contabilidade



Técnico em Segurança do Trabalho

