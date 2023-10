Prefeitura de Itaiçaba abre concurso com 298 vagas; veja cargos

A Prefeitura de Itaiçaba, no Ceará, está com inscrições abertas para o concurso público com 298 vagas, sendo 183 oportunidades de ampla concorrência, 103 cadastros de reserva e 12 postos reservados para pessoas com deficiência. Veja no fim da matéria todos os cargos disponíveis.

Em relação ao nível de escolaridade, as vagas são para nível fundamental, médio, técnico ou superior. Além disso, os salários inicias são entre R$ 1.320 e R$ 11.318 para jornadas semanais de até 40 horas, a depender do cargo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para se inscrever, o interessado precisa entrar no site da banca organizadora, o Instituto Consulpam, e preencher os dados necessários até o dia 24 de outubro. A taxa de inscrição custa de R$ 70 a R$ 140.