Cearenses receberão oito mil óculos especiais para observar eclipse solar

No dia 14 de outubro, acontece um eclipse anular do sol — eclipse total — com visibilidade em grande parte do Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. No Ceará, será possível ver o eclipse em sua anularidade nos municípios da região Sul. Nas demais regiões, o eclipse pode ser visto parcialmente.

Para que o momento seja assistido, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Planetário Rubens Azevedo — que pertence ao Centro Dragão do Mar, distribuirão aproximadamente oito mil óculos próprios para a ocasião. A Organização Educacional Farias Brito será responsável pelo fornecimento de cinco mil óculos a serem distribuídos em Fortaleza, Sobral e no Cariri.

O professor de Física e Astronomia do Colégio Farias Brito, Heliomárzio Moreira, explica que o modelo do óculos tem filtro de luz para máscara de solda tonalidade 14, que é o menos prejudicial aos olhos — visto que as numerações 10 e 12 apresentam riscos maiores aos olhos por trazerem maior radiação aos olhos.