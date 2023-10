Conheça os benefícios da prática de yoga para a saúde mental

O Dia Internacional da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, traz uma reflexão e alerta para que as pessoas olhem para a saúde da mente. Seguindo a citação latina “Mens sana in corpore sano”, que, em tradução livre, significa “Mente Sã, Corpo São”, as atividades físicas, de modo geral, se tornaram cada vez mais fundamentais para o bem-estar não só do corpo, como também da mente.

Nesse sentido, uma das modalidades que têm ganhado cada vez mais adeptos é o yoga, que cresceu, significativamente, nos últimos anos. A prática, que vai muito além de posturas, alongamentos e técnicas de respiração, surgiu de uma filosofia milenar que visa proporcionar o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito.

Yoga traz inúmeras vantagens comprovadas

O yoga tem sido amplamente reconhecido por trazer inúmeras vantagens comprovadas ao corpo e à mente. Ao longo dos anos, os benefícios têm sido observados e estudados, demonstrando o poder da prática de promover o bem-estar e a saúde.