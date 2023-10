Creci Ceará abre concurso com 55 vagas; veja como se inscrever

As oportunidades são para dois cargos diferentes: de suporte técnico, que exige nível médio, e de analista superior

Neste último, é obrigatório que o candidato possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B emitida há, no mínimo, quatro anos da data de contratação e que possua nível superior

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região do Ceará (Creci-CE) abriu um novo concurso público com 55 vagas, sendo 8 destas imediatas e o restante para formar cadastro reserva.

Além disso, o salário varia de R$ 2.859,76 a R$ 3.913,83. Fora outros benefícios que o Creci-CE oferece como:

Assistência médica



Assistência odontológica



Plano de cargos e salários



Auxílio transporte



Auxílio alimentação

Quem se interessar pelo concurso, precisa se inscrever até o dia 7 de novembro, por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), ou pelo e-mail: [email protected]. A taxa de inscrição custa entre R$ 80 e R$ 120, a depender do cargo.



Outro ponto é que a seleção será composta por provas objetivas, com 60 questões, além da discursiva para o cargo de nível superior. O exame será realizado em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral no dia 3 de dezembro.

