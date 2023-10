Centec abre mais de mil vagas para cursos; veja os municípios inclusos

Os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) estão com 1023 vagas abertas e gratuitas em 17 municípios do Interior. Veja no fim da matéria as áreas de atuação e as cidades abarcadas.

As aulas têm início no dia 9 e serão realizadas pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) participantes. Todos os alunos aprovados recebem certificação com carga horária de 164 horas.

Aos interessados em entra nos cursos, o aluno precisa ir até alguma sede de um dos CVTs das cidades inclusas com documentação completa e comprovante de cadastro dos programas sociais, para quem possui.