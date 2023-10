Famílias aproveitam lojas abertas no Centro para presentes de última hora

Movimentação durante feriado desta quinta, 12, no Centro de Fortaleza Crédito: Paloma Vargas

Parte do comércio voltada para produtos infantis, variedades, roupas e calçados, abriram na manhã deste feriado de 12 de outubro, no centro de Fortaleza. O Dia das crianças é considerada a quarta melhor data para as vendas no varejo Muitas pessoas circulavam pelas ruas, principalmente na Guilherme Rocha, onde fica a maior concentração de ambulantes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A reportagem do O POVO também caminhou por lá e na conversa com comerciantes e consumidores, e descobriu que os pais estavam dispostos a comprar itens mais baratos e em maior quantidade, do que investir em algo mais caro.

Tentando garantir a felicidade dos filhos de 7 e 14 anos, a dona de casa Isabel da Silva, 41 anos, se programou para gastar até R$ 100 com os presentes que foi comprar no centro da cidade. Assim, para a menina menor, comprou com a metade do seu orçamento dois bonecos de influencers infantis. "Agora, vou caminhar mais para achar o fone de ouvido do maior sem gastar muito." Movimentação durante feriado desta quinta, 12, no Centro de Fortaleza Crédito: Paloma Vargas Movimentação durante feriado desta quinta, 12, no Centro de Fortaleza Crédito: Paloma Vargas Movimentação durante feriado desta quinta, 12, no Centro de Fortaleza Crédito: Paloma Vargas Movimentação durante feriado desta quinta, 12, no Centro de Fortaleza Crédito: Paloma Vargas

Ezequias Nogueira, ambulante há 7 anos, estava um tanto desanimado com as vendas nesse Dia das Crianças. Com muitos brinquedos da moda, ele afirmou que as vendas estavam fracas e que a quarta, 11, havia sido o melhor dia de vendas deste período. "Quem vende assim, importados, está com medo dos impostos. Tanto é que não fizemos estoque esse ano e o brinquedo que mais procuraram, que é o pop it eletrônico, já acabou em todo lugar." Em uma banca da rua Guilherme Rocha, a dona de casa Francileide Silva, 29 anos, deixava a filha Laíssa Sophia, de 4 anos, escolher seus presentes.