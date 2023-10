Pinacoteca do Ceará celebra Dia das Crianças neste fim de semana

A Pinacoteca do Ceará promove atividades gratuitas para celebrar o Dia das Crianças neste fim de semana, com tarde de brincadeiras, contação de histórias e teatro de sombras

No roteiro, as brincadeiras passam por estação de pintura, estação de desenho com texturas, competição de rugido com patinhas de dragão, amarelinha na “Floresta do Chico” e “dança das cadeiras sem cadeiras”. A mediação fica por conta de Renata Damasceno, Bárbara Abril, Beatriz Gurgel e Gi Monteiro.

Para celebrar o Dia das Crianças , a Pinacoteca do Ceará promove programação especial direcionada ao público infantil neste fim de semana. As atividades são gratuitas e começam nesta quinta-feira, 12, quando os pequenos e suas famílias terão a oportunidade de aproveitar uma tarde de brincadeiras no equipamento cultural a partir das 16 horas.

Intitulada “Ateliê Criança Cria: Especial Dia das Crianças”, a programação será desenvolvida no pátio externo, em ateliês e espaços expositivos da Pinacoteca. As atividades são permitidas para crianças a partir de três anos e, ao todo, serão abertas 15 vagas, a serem preenchidas por ordem de chegada.



Mais alegrias no fim de semana

As atrações infantis seguem no sábado, 14, com o momento “Percursos Entrelaçados: Viagem a Juberlano”, das 16h às 17 horas. Ele explora a fantasia, a memória e a ficção a partir das obras da exposição “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”, mediado pelas arte-educadoras Bárbara Abril e Beatriz Gurgel. A atividade terá acessibilidade em Libras.

No dia seguinte, no domingo, 15, a programação começa às 10h, com “Bonitinho Pra Chover na Floresta do Chico”. A ação é direcionada a crianças de 4 a 6 anos de idade e propõe uma navegação orientada pela curiosidade dos pequenos. A partir de um mapa ilustrado e com orientação da equipe educativa da Pinacoteca, serão imaginados mundos possíveis com as obras em exposição. Andrea Dalveroni e Liza Maria comandarão o evento.

Ainda no domingo, mas às 15 horas, haverá contação de histórias e teatro de sombras em “Uma História no Museu - Seres de Chico”. Crianças e suas famílias são convidadas a mergulharem nas histórias dos artistas e de suas principais obras, com mediação de Gi Monteiro e Amanda Oliveira.

Vale destacar que toda a programação infantil requer sempre o acompanhamento de um adulto responsável por cada criança. A Pinacoteca do Ceará disponibiliza como recursos de acessibilidade audiodescrição, abafadores de ruídos, videoguias em Libras, cadeira de rodas, intérpretes de Libras e peças táteis.