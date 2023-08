Cinco dos 12 produtos da cesta básica ficam mais caros em Fortaleza

Cinco dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza ficaram mais caros em julho, o que acarretou numa estabilidade da inflação de 0,05% no mês.

Com isso, o trabalhador teve que desembolsar R$ 661,50 para adquirir os alimentos. Com base no valor do salário mínimo de R$ 1.320, que corresponde a uma jornada mensal de 220 horas de trabalho, o tempo para comprar uma cesta básica chegou a 110h15min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 4 de agosto, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Se for considerado o gasto com alimentação de uma família padrão (dois adultos e duas crianças), ele já chega a R$ 1.984,50.

Além disso, o trabalhador fortalezense remunerado pelo piso nacional comprometeu, em julho de 2023, 54,18% do seu salário para comprar uma cesta básica para uma pessoa adulta.

Quando se compara a variação dos 12 produtos no semestre, há uma deflação de 2,69% no período. Mas no acumulado do ano a alta é de 3,12%.