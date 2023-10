Dia da Criança movimentará R$ 280 milhões em Fortaleza; veja os produtos mais buscados

Estimativa representa um crescimento nominal de 12% sobre o faturamento em igual período de 2022. Com isso, a data comemorativa se posiciona como a quarta melhor para o varejo . Veja o ranking completo no fim da matéria.

Para além do público infantil , o próximo dia 12 de outubro deve ser de felicidade para os comerciantes de Fortaleza. Neste ano, o Dia da Criança deve movimentar cerca de R$ 280 milhões no comércio varejista da capital cearense.

Dos fortalezenses, 54,2% pretendem ir às compras no dia 12. A maior parte, inclusive (69,6%), disposta a comprar mais de um presente.

A média esperada de gastos, entretanto, é de R$ 259, em compras preferencialmente feitas à vista (61,0%) ou com o uso do cartão de crédito (38,0%).

Dados são da Pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Dia da Criança, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio) Ceará.

Produtos

De acordo com o levantamento, os brinquedos, como de costume, lideram as intenções de compra, mencionados por 64,4% dos potenciais consumidores.

O segundo lugar ficou com artigos de vestuário e acessórios, citados por 27,5% dos entrevistados. Em sequência, vêm os calçados, (sapatos, tênis e sandálias), com 6,5% de menção.