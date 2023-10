Dia das Crianças: Confira programação gratuita no Dragão do Mar

Uma das datas comemorativas mais divertidas do ano está chegando. Nesta quinta-feira, 12, o Dia das Crianças em Fortaleza será comemorado com muita alegria, energia e programação gratuita para o público infanto-juvenil.

Localizado na Praia de Iracema, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura divulgou a programação desta quinta-feira. Com início às 9 horas, o primeiro momento será com as atividades do “Brincando e Pintando no Dragão”. A ação artística pela manhã ocorre até o meio-dia, mas retorna no período da tarde, das 15h30min às 18h30min.

Às 11 horas, o Grupo Calu Maravilha apresenta o teatro de bonecos "As alegrias de Mateus e a dança do boi bumbá", no espaço da Arena. Já o Coletivo Projeto Gompa apresenta “Frankinh@ - Uma história em pedacinhos” no Teatro Dragão, às 15 horas e às 17 horas.