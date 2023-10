Ceará se prepara para receber as maiores economias do mundo em 2024; entenda

Entidades e órgãos públicos já discutem a infraestrutura de Fortaleza para sediar o evento Crédito: Eliezio/Setur/Divulgação

O Ceará deve sediar, em 2024, reuniões do G20, Grupo que reúne as maiores economias do mundo. Serão pelo menos quatro encontros, previstos para acontecerem de junho a outubro de 2024, no Centro de Eventos. Datas ainda estão sendo negociadas. Dentre os temas debatidos estão emprego e ensino. Um debate já confirmado, será conduzido pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A expectativa é de que, por encontro, 200 delegados estrangeiros, representantes dos Grupos de Trabalho (GTs) e Ministeriais, visitem o Estado.

Segundo a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, esse movimento irá aquecer o turismo cearense durante o período de realização “Também influenciará o segmento de negócios. Nosso estado conta com uma boa infraestrutura turística para receber as delegações”, afirma. A situação da infraestrutura hoteleira e aeroportuária, assim como a programação logística e cultural de Fortaleza já está sendo analisada por órgãos estaduais, federais e privados. Um encontro para discutir o assunto foi realizado nesta sexta-feira, 6, no Centro de Eventos do Ceará. Estavam presentes representantes do Governo Federal: dos ministérios das Relações Exteriores; da Educação; do Trabalho e Emprego; e da Fazenda. Também compareceram membros das secretarias de Relações Internacionais (SRI) e do Turismo (Setur) do do Governo do Ceará, além da Fraport-Brasil, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-CE), da Associação Brasileira das Empresas de Eventos (Abeoc-CE), Sindieventos, além do Convention Bureau e o Visite Ceará.