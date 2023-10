Setor industrial do Ceará recua 7% no acumulado do ano; veja quais setores puxam a queda

A produção industrial no Ceará recuou 7% no acumulado do ano, ou seja, no período de janeiro a agosto. Nesta comparação, o Estado ficou registrado como o pior número do Brasil. Veja mais abaixo quais setores afetaram a queda.

Este número representa o terceiro maior recuo do País, atrás apenas de Pará e Bahia, e vai na contramão do cenário nacional, que avançou 0,4%. Quanto aos últimos 12 meses, o Ceará também fechou em queda de 7,4%

Cenário Nacional

No Brasil, nove dos 15 locais pesquisados em agosto ante julho apresentaram avanço no indicador. Os maiores avanços foram do Amazonas (11,5%), do Espírito Santo (5,2%) e do Rio Grande do Sul (4,3%).

Já Paraná (3,5%), São Paulo (3,0%), Rio de Janeiro (1,7%), Goiás (1,0%), Mato Grosso (0,6%) e Santa Catarina (0,5%) completaram o conjunto de locais com índices positivos em agosto de 2023.

Quanto as quedas mais intensas, além do Ceará (-3,8%), foram do Pará (-9,0%), Bahia (-4,1%), Pernambuco (-1,7%), Região Nordeste (-1,4%) e Minas Gerais (-0,7%).

Veja os setores que caíram no acumulado do ano

O recuo expressivo no acumulado do ano da indústria é pressionado pelos recuos assinalados nos setores de: