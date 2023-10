Desenrola: saiba como renegociar dívidas pela plataforma

As contas cadastradas exclusivamente com informações do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são consideradas nível bronze, mas é possível alterar esse tipo de configuração no portal do governo.

Após esse procedimento, é possível consultar quais os tipos de dívidas que poderão ser negociadas e o desconto oferecido pelos credores.

Porém, algumas podem ser somente pagamento à vista e, outras, parceladas. No caso de várias dívidas, o indivíduo consegue negociar todas de uma vez só.