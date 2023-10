CTI publica concurso com salário de até R$ 9,9 mil; veja detalhes

Para participar, é necessário ter nível superior e pagar uma taxa, que varia de R$ 130 a R$ 190, dependendo do cargo desejado

Além disso, a inscrição será a partir do dia 9 de novembro e pode ser realizada no site da banca organizadora , o Cebraspe.

Para participar, é necessário ter nível superior e pagar uma taxa, que varia de R$ 130 a R$ 190, dependendo do cargo desejado.

O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) publicou nesta segunda-feira, 9, no Diário Oficial da União, o edital de novo concurso , com 49 vagas para os cargos de pesquisador e tecnologista, sendo 46 para este e 3 para aquele.

Quem estiver inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou seja doador de medula óssea, pode solicitar a isenção do pagamento da taxa durante todo o período de inscrição do concurso.

Em relação ao processo seletivo, terá as seguintes fases:

Provas escritas objetivas

Prova oral

Defesa pública de memorial, exceto para os cargos de Tecnologista Júnior

Análise de títulos e currículos

Saiba mais detalhes do Concurso Nacional Unificado

Mais notícias de Economia