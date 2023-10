Uber vai pagar R$ 1.000 para motoristas diamante; veja como receber

Para participar da missão, os motoristas de aplicativo que trabalhem para a companhia em Fortaleza precisam ter somado ao menos 1.400 pontos no trimestre. Estes são computados a cada viagem realizada.

Segundo a Uber, somente aqueles que receberem a comunicação por e-mail ou no aplicativo da empresa podem participar.

Vale ressaltar que cada motorista só poderá receber a quantia uma única vez. Além disso, o valor pode variar, visto que serão remunerados parceiros que realizam corridas e fazem entregas, mas é possível ver pelo aplicativo qual o seu saldo no final do trimestre.

No entanto, os que ainda não alcançaram o nível diamante podem continuar tentando. Isso porque a promoção valerá até o dia 30 de junho de 2024 e terá pagamentos ao fim de cada trimestre. Ou seja, o próximo período será de outubro a dezembro.

Pelo menos 60% de taxa de aceitação de viagens

Índice de cancelamentos de até 10%

Média de avaliação dos usuários acima de 4,85 estrelas

Para manter-se na categoria, durante todo um determinado período do programa, é preciso manter os requisitos listados acima.

Confira aqui o regulamento completo.

Como consultar o seu saldo de pontos?



Para consultar o seu saldo de pontos atual, basta acessar as configurações do seu aplicativo de motorista. Qualquer erro ou omissão nas transações registradas deve ser informado para a companhia no prazo de 30 dias corridos.