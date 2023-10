Calendário Bolsa Família: veja as datas de pagamento de outubro

O programa também tem o foco na atualização do Cadastro Único e integração com o Sistema Único de Assistência Social (Suas) Crédito: Thais Mesquita

Com o fim do pagamento das parcelas de setembro do Bolsa Família, os beneficiários já se planejam para receber os valores referentes a outubro. Neste mês, o pagamento começa no dia 18. Confira o calendário completo mais abaixo. Em setembro, o valor médio do benefício repassado aos cearenses foi de R$ 678,97, apenas um pouco maior do que o pago em agosto, quando chegou a R$ 678,73. O pagamento médio de outubro ainda não foi divulgado pelo Governo Federal. O programa também tem o foco na atualização do Cadastro Único e integração com o Sistema Único de Assistência Social (Suas), trazendo mais eficiência na busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão de benefícios com indícios de irregularidades.

Através destes dispositivos, o cidadão pode entender não apenas se vai receber o saldo do Bolsa Família em outubro, mas também o valor que será depositado em sua conta. Quem pode se inscrever no CadÚnico para receber o Bolsa Família Quem tem renda mensal de até meio salário mínimo (R$ 660) por pessoa;

Quem tem renda mensal familiar total, ou seja, somando todas as pessoas da residência, de até três salários mínimo (R$ 3.960);

Se a renda for maior que estes limites, a família deve estar vinculada ou tentando algum programa ou benefício que precise do Cadastro Único. Se a família se enquadrar nesses critérios, o responsável familiar deve ir até uma unidade do Cras para fazer uma entrevista de credenciamento. Durante a entrevista, é necessário apresentar os documentos de cada pessoa que mora no domicílio (lista abaixo) e responder às perguntas sobre a situação da família.