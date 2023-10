"Uber dos ônibus" passa a atuar no Ceará com passagens de R$ 9,99

A promoção é válida para compras realizadas até 15 de outubro ou de acordo com a disponibilidade dos bilhetes

A FlixBus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela Flix, vai atuar no Ceará e outros seis estados do Nordeste, em parceira com a Catedral.

Para isso, está fazendo uma promoção de lançamento, com passagens sendo vendidas pelo valor promocional de R$ 9,99. O desconto é válido para compras realizadas até 15 de outubro ou de acordo com a disponibilidade dos bilhetes.

“Nossa missão é democratizar o acesso à mobilidade de longa distância e, por isso, estamos fazendo uma grande ação promocional para todas as linhas oferecidas localmente”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.