Tribunal italiano condena Uber Eats por demissão de 4.000 entregadores

Um tribunal italiano ordenou, nesta quinta-feira (28), que o Uber Eats Itália reverta as demissões de cerca de 4.000 entregadores que ocorreram no verão e condenou a plataforma por não ter consultado adequadamente os sindicatos, de acordo com associações de defesa dos trabalhadores.

Em junho, o Uber anunciou que estava encerrando as entregas de comida por meio de seu aplicativo Uber Eats na Itália devido a um crescimento abaixo do projetado.

Um comunicado conjunto dos sindicatos NIdiL Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil informou que cerca de 4.000 entregadores perderam seus empregos.