Fortaleza: Praça Luiza Távora enfrenta quedas de energia

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 03-10-2023: foto: Apagão na Praça Luíza Tavora. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

De acordo com um comerciante que atua na praça, cuja identidade não será revelada, o problema já ocorre há pelo menos cinco anos, mas tem ficado mais recorrente nos últimos meses. Ele aponta que a questão acontece devido a organização de algumas feiras pequenas usarem a fiação local sempre quando vão funcionar no espaço, fato que estaria sobrecarregando os disjuntores. Leia também: Como é uma visita ao navio "mais bonito do mundo" que chega a Fortaleza

Um outro trabalhador da área, que também permanecerá no anonimato, confirma que a queda de energia ocorre há anos e diz que as luzes apagam quando o disjuntor "esquenta muito". Os refletores são ligados manualmente logo que a noite começa a surgir, por trabalhadores que atuam na praça. No entanto, conforme conta informante, quando há um apagão é preciso esperar "um pouco" para que rede elétrica volte a se estabilizar: "É aquele negócio (a luz) apaga, ai a gente vai lá, ele (disjuntor) esfria um pouquinho, acende de novo, tem que passar por um processo". As luzes costumam ficar apagadas por cerca de dez minutos, mas comerciantes contam que apagão já chegou a durar "a noite inteira". Além disso, O POVO observou que o medidor que fica no espaço apresenta desgaste e que pelo menos uma das caixas de som não funcionam mais. Queda de energia afeta comércio e lazer

Jeferson Costa, de 18 anos, está há quatro meses trabalhando na praça e já notou a instabilidade elétrica. "(A luz) Falta, volta, ai depois passa um bom tempo (sem ligar de novo)", conta. Jovem fica responsável pelo aluguel de veículos motorizados para crianças e diz sentir que o "movimento caiu bastante".

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 03-10-2023: foto: Apagão na Praça Luíza Tavora. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Sensação é a mesma de outros comerciantes que conversaram com O POVO. Eles alegam, dentre outras coisas, que os apagões têm gerado insegurança e afastado população do local, prejudicando o comércio. A queda de energia mudou a relação que Danuzia Araújo, 39, tinha com a praça. Residente da Aldeota há pelo menos 18 anos, a dona de casa tinha o hábito de levar os filhos, de cinco e quatro anos, todos os finais de semana para o equipamento, onde caminham, andam de bicicleta e brincam no parque.

"Nó sábado é de costume ter muita gente, mas diminuiu o movimento. Tá diminuindo, e aqui era bem movimentado. É uma área de lazer e tá perdendo esse encanto. Eu costumava vir todo sábado e agora já faz um mês que não vinha, vim hoje", conta a frequentadora. Ela diz ainda que já presenciou um apagão na praça e foi embora do local, pois sentiu receio e insegurança: "A gente fica ansioso e preocupado, pois tem a questão do assalto. Quando a gente vai pedir o carro pra retornar a gente fica na ansiedade pois fica escuro e as crianças têm medo". O sentimento também é compartilhado por Murilo Humberto, de 28 anos, que costuma ir à praça para ouvir música e encontrar amigos. Desde o ano passado, segundo relata o músico, esses momentos já foram marcados algumas vezes por quedas de energia, que o deixou preocupado com a segurança.