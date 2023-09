Supermercado é inaugurado com descontos em Fortaleza; veja produtos

A rede Mercadinhos São Luiz inaugurou nesta sexta-feira, 29, uma nova loja com um formato de descontos maiores: Mercadão São Luiz. Localizado na avenida Washington Soares, este é o quarto estabelecimento com o modelo, sendo, agora, três em Fortaleza e uma no Crato.

Essa é uma parte da estratégia da empresa para expandir este formato de loja, mais focada em descontos para os clientes. Assim, a nova unidade terá ofertas em todos os setores. Veja no fim da matéria a lista de produtos em oferta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o presidente do São Luiz, Severino Ramalho Neto, o movimento está alinhado à tendência de crescimento dos formatos de lojas "hard discount" no varejo do Brasil, Europa, Estados Unidos e todo o mundo.