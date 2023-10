Após três meses, Gol não confirma início dos voos Fortaleza-Bogotá

No último sábado, 30, questionada pelo O POVO , a companhia se limitou a dizer que "está avaliando todas as possibilidades de novas rotas de/para Fortaleza", mas não confirmou quando a operação irá, de fato, iniciar.

Anunciada no último dia 26 de junho , a nova rota aérea Fortaleza-Bogotá (capital da Colômbia) não tem qualquer previsão de início de operação. A operadora da frequência seria a Gol Linhas Aéreas , mas a companhia ainda não iniciou as vendas prometidas para iniciar há três meses, em julho.

“Sempre que entro em contato com operadores argentinos, digo que é melhor para eles optarem pelo Nordeste brasileiro do que o Caribe, um de seus destinos favoritos. É metade do caminho e o dobro de prazer”, pontuou, de forma bem-humorada.

Uma comitiva da Gol, liderada pelo assessor da Presidência da companhia, Alberto Fajermann, esteve no Palácio da Abolição junto com o governador Elmano de Freitas (PT) para anunciar a ampliação da oferta da empresa no Estado, já que também operam voos diretos para Argentina e Estados Unidos .

Procurada, a Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (Setur) informou que não tem informações de que a companhia aérea tenha recuado e que o voo Fortaleza-Bogotá não irá mais ser ofertado.

"Queremos sempre ter essa relação positiva com o setor privado, sabendo que isso é algo positivo para os cearenses. Já tínhamos a expectativa do aumento do número de turistas no Ceará e esse crescimento deve ser ainda maior no segundo semestre", afirmou o governador naquela oportunidade.

A informação foi motivo de celebração da cúpula do Governo do Ceará, que esperava um impacto positivo especialmente no turismo, já que os voos iniciariam no período de alta estação .

Já a Setur-CE, na ocasião do primeiro mês de atraso, chegou a informar que as vendas não haviam iniciado por alguns trâmites burocráticos e, àquela altura, até o fim de agosto as vendas seriam iniciadas.

No entanto, não foi o que se viu um mês depois. Novamente questionada, a Gol respondeu da mesma forma. Já a Setur-CE foi procurada em mais de uma oportunidade e não se manifestou a respeito do novo atraso.

Voo da Gol Fortaleza-Bogotá somente no discurso?

Durante a visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a Fortaleza, para uma série de agendas na Cidade, uma menção ao novo voo Fortaleza-Bogotá foi feita.

O ex-governador Camilo Santana (atual ministro da Educação), que precedeu Alckmin nos discursos, ressaltou o desempenho positivo do hub aéreo do Aeroporto de Fortaleza. Era uma sexta-feira, 29 de setembro de 2023.

Em dado momento do discurso, Camilo enfatizou o sucesso do Governo do Ceará na ampliação do ponto de conexão, com atração de novos voos com destino ao Exterior, dando como exemplo o recente acordo com a Gol para a rota Fortaleza-Bogotá.

Desempenho ruim do Aeroporto de Fortaleza em movimentação de passageiros

O Aeroporto de Fortaleza vem apresentando uma movimentação de passageiros pior do que no ano passado.

De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Pinto Martins recebeu 472.977 passageiros em agosto, ante 497.937 no mesmo período de 2022, uma queda de 5,21%.

Com esse desempenho, o Aeroporto de Fortaleza foi o único dentre os 11 aeroportos mais movimentados do Brasil a ter queda no número de passageiros em agosto de 2023.

O movimento negativo em Fortaleza é notável visto o bom momento da aviação no País. Agosto trouxe os melhores resultados no mês para a aviação doméstica desde o ano 2000.

Aeroporto Internacional Pinto Martins Crédito: FERNANDA BARROS

O desempenho ruim da movimentação aeroportuária de Fortaleza não é pontual.

Na análise mês a mês dos dados da Anac, é possível observar que Fortaleza está fora do top-10 de movimentação de passageiros no Brasil há três meses. A Capital perdeu o posto para Curitiba-PR.

Analisando a movimentação de outros aeroportos, observa-se que a maior alta foi registrada no Galeão-RJ (+25,52%), depois vem Salvador-BA (23,28%). Maior aeroporto do País, Guarulhos-SP teve alta de 19,58% na movimentação.

Conforme O POVO destacou em matéria no último dia 24 de setembro, um dos motivos que ajudam a explicar a baixa no número de passageiros em Fortaleza é a redução da quantidade de voos operados no Pinto Martins.

Na comparação entre agosto de 2023 e agosto de 2022, o número representa mais de 100 voos a menos, quando 3.408 voos chegando e saindo de Fortaleza foram registrados.

A redução se dá, principalmente, pela mudança no hub da Gol no Nordeste de Fortaleza para Salvador. Em agosto de 2022 a companhia realizou 954 operações na capital do Ceará, e em 2023 foram apenas 662.

