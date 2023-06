Ceará terá voo direto de Fortaleza para Bogotá em julho

O Ceará passa a contar com dois novos voos internacionais diretos. Depois de retomar no último sábado, dia 24, a rota Fortaleza-Buenos Aires, a Gol Linhas Aéreas anunciou nesta segunda-feira, 26, a volta do voo para Bogotá, na Colômbia, em julho.

Em evento com a participação do governador cearense, Elmano de Freitas, a empresa também confirmou nova frequência de voo para Brasília, com conexão em Fortaleza, partindo de Juazeiro do Norte.

Serão duas opções de voos semanais para Bogotá, com o início das vendas das passagens com previsão para julho. Já o trajeto Juazeiro do Norte para Brasília será realizado quatro vezes por semana, também com previsão de início das vendas para o próximo mês.

A operação para Buenos Aires, na Argentina, teve início no último sábado, dia 24, com saída do aeroporto Jorge Newbery às 23h10 e chegada no Pinto Martins entre as 5h05 e 5h25 do domingo (25).

“Sempre que entro em contato com operadores argentinos, digo que é melhor para eles optarem pelo Nordeste brasileiro do que o Caribe, um de seus destinos favoritos. É metade do caminho e o dobro de prazer”, pontuou, de forma bem-humorada, o assessor da presidência da Gol, Alberto Fajermann.

O governador Elmano de Freitas ressaltou o impacto positivo, em diversos fatores, com a chegada de novos voos para atender as demandas do povo cearense.

“É uma tarde de muita alegria para todos nós. Queremos sempre ter essa relação positiva com o setor privado, sabendo que isso é algo positivo para os cearenses. Já tínhamos a expectativa do aumento do número de turistas no Ceará e esse crescimento deve ser ainda maior no segundo semestre. Tenho certeza que tudo isso deixa animado todos aqueles dependentes do turismo no nosso estado”, disse.

Conexões aéreas

A secretária de turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, destacou o aumento de conexões aéreas envolvendo municípios cearenses desde o início do atual governo. “Esse é o terceiro anúncio realizado pelo Governo do Estado, com três empresas diferentes, visando o incremento da nossa malha aérea. É com muita alegria que divulgamos essas ações, algo bem importante para o nosso turismo”, comentou.

Ela reforçou que fortalecer a malha aérea regional é uma das prioridades elencadas pela Setur. Atualmente, o Ceará conta com dez aeroportos nas principais regiões com potencial turístico.

Além do novo voo de Juazeiro do Norte para Brasília, em maio deste ano foi restabelecido o trajeto diário de Fortaleza para o Cariri. Ainda no mesmo mês, o Governo do Ceará também anunciou o voo semanal entre Aracati e Fortaleza.

“A retomada de todos esses voos para o Cariri é algo que fortalece demais a região. É bom para todo o Ceará”, finalizou o governador Elmano de Freitas.



