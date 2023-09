Início das vendas da rota Fortaleza-Bogotá, pela Gol, atrasa pelo segundo mês

Comercialização do voo da capital cearense para Brasília com escala em Juazeiro do Norte também está fora do prazo que havia sido estipulado

A Gol atrasou, mais uma vez , o início das vendas de duas rotas no Ceará . Os voos em questão são o da ligação direta entre Fortaleza e Bogotá, na Colômbia, e o que vai partir da capital cearense para Brasília com escala em Juazeiro do Norte.

O anúnciodos voos foi feito no dia 25 de junho, em evento realizado pelo Governo do Estado, no Palácio da Abolição, por meio da Secretaria do Turismo, com participação de representantes da companhia aérea.

Na ocasião, além das duas rotas, também foi anunciado o retorno da ligação semanal do voo direto entre Fortaleza e Buenos Aires, este já iniciado ainda em junho pela companhia, e que está operando todos os sábados.

O POVO contatou a Gol para entender o porque as vendas ainda não haviam sido iniciadas, mas recebeu uma resposta informando que "qualquer novidade sobre esse tema será divulgada à comunidade local e aos veículos de imprensa em momento oportuno".

Já a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) foi procurada em mais de uma oportunidade e não se manifestou a respeito do novo atraso.

No mês anterior, a resposta para o adiamento no início das vendas na trecho para a Colômbia era de que, por se tratar de uma rota inédita, a companhia estava nos trâmites finais de autorização da malha aérea, e que a expectativa era de iniciar as vendas até o fim de agosto.