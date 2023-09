Transpetro abre concurso com mil vagas; salário chega a R$ 15,4 mil

Das vagas imediatas ofertadas, 154 são para os níveis médio e superior do quadro de terra e 53 para o quadro de mar. Será feito também um cadastro reserva com 872 candidatos aprovados.

Concurso Transpetro: confira como será a divisão de vagas



Quadro de terra:

64 vagas para nível médio, em 13 cargos

90 vagas para nível superior, em 28 funções

Quadro de mar:

53 vagas para oficiais, suboficiais e guarnição.



"Os editais têm como diferenciais o apoio à diversidade e a regionalização. Das vagas destinadas ao quadro de terra, cerca de 20% são reservadas para candidatos(as) negros(as), porcentual calculado de acordo com a quantidade de oportunidades por polo/ênfase. No quadro de mar, ocorre a mesma reserva de vagas, com o porcentual incidindo sobre o total de posições por cargo", informou a Transpetro, que reserva ainda 10% de vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Salário inicial pode chegar a R$ 15,4 mil

Os salários para os cargos em terra de nível médio são de R$ 5.563,90, e os profissionais de nível superior, de R$ 12.739,70.

Para os embarcados a remuneração, incluindo gratificação, pode chegar a R$ 15.410,02 (2º oficial de náutica ou 2º oficial de máquinas).