Veja os novos órgãos que aderiram ao concurso unificado; são 792 vagas

Até o momento, estão sendo oferecidas quase 8 mil vagas. As pastas têm até esta sexta, 29, para manifestarem interesse em aderir à prova

O Concurso Nacional Unificado (CNU) tem novos órgãos que aderiram ao modelo: o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com 50 vagas, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com 742 oportunidades.

Em relação ao primeiro, são cargos para analista de comércio exterior. Já o segundo terá vagas para diversas áreas de nível superior.

Em ofício enviado ao MGI, o presidente do Incra, César Aldrighi, explica que os trabalhos para a realização do certame estavam sendo levados adiante pela Comissão Organizadora instituída na autarquia.