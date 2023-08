Transpetro estima em R$ 12,5 bi construção de 25 navios que serão licitados em janeiro

O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, estimou em R$ 12,5 bilhões o volume de recursos que serão injetados no setor naval brasileiro para construção dos 25 navios que serão licitados em janeiro deste ano pela subsidiária de transportes da Petrobras. Em evento do setor, que bateu recorde de público, Bacci afirmou que o encontro marcou a retomada da indústria naval no Brasil e anunciou o valor das encomendas.

"A presença dos principais atores desse mercado e a rede de negócios que um evento dessa dimensão proporciona são fundamentais. Estou otimista e confiante de que estamos no caminho certo para reacender a indústria naval brasileira e gerar os empregos necessários para que nossa economia volte a crescer. Esse evento mostrou, mais uma vez, que temos condições para isso", disse durante a 17ª edição do Navalshore, evento realizado desde 2014 no Rio de Janeiro e que reuniu 12 mil visitantes entre 22 e 24 de agosto.

Segundo os organizadores, a feira deste ano mostrou que a tendência do setor é a busca de soluções que viabilizem a redução das emissões de gases poluentes e promovam a eficiência operacional. A retomada das encomendas da Petrobras no mercado nacional, porém, foi o ponto alto do evento.