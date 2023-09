Concurso da AGU com 400 vagas é autorizado; veja os cargos disponíveis

Agora, o órgão tem 180 dias para publicar o edital com informações mais detalhadas do processo seletivo

O Ministério da Gestão e Informação (MGI) publicou nesta quarta-feira, 27, uma portaria que autoriza o concurso público da Advocacia-Geral da União (AGU), com 400 vagas em diversas áreas. Agora, o órgão tem 180 dias para publicar o edital com informações mais detalhadas do processo seletivo.

Em relação ao salário, não foi especificado na medida quanto cada cargo irá receber. Porém, os interessados precisam ter nível superior completo na área desejada.

Veja quais são os cargos do Concurso da AGU