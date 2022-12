Primeira molécula de hidrogênio verde é produzida no Ceará; veja detalhes

De acordo com a EDP, essa é a primeira etapa estratégica do desenvolvimento do Projeto Piloto de H2 no Complexo Termelétrico do Pecém (UTE Pecém)

A EDP Brasil produziu nesta quinta-feira, 15, a primeira molécula de hidrogênio verde (H2V) na nova unidade de geração localizada em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O desenvolvimento da planta é um importante marco para a geração de energia limpa no País e é a primeira etapa estratégica do desenvolvimento do Projeto Piloto de H2 no Complexo Termelétrico do Pecém (UTE Pecém).

A planta de Hidrogênio Verde tem a expectativa gerar combustível limpo com garantia de origem renovável, além de traçar um caminho com análises de cenários de escalabilidade, considerando todos os elos da cadeia de produção do hidrogênio.

A usina no Pecém contempla uma usina solar com capacidade de 3 MW e um módulo eletrolisador para produção do combustível com garantia de origem renovável, com capacidade de produzir 250 normal metro cúbico por hora do gás.

O CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, explicou os motivos de escolher o Ceará para abrigar a primeira molécula de H2V da companhia.

“O Ceará reúne características estratégicas para protagonizar o processo de introdução do hidrogênio verde no País, seja por seu excepcional potencial solar e eólico, fundamental para a produção do gás, seja por sua localização e excelente oferta de infraestrutura para o escoamento desse produto ao mercado internacional”, afirmou.

