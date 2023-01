EDP aponta "imparidade" de R$ 1,2 bi em térmica no Pecém após cancelamento de leilão

O cancelamento do leilão de reserva de capacidade previsto para o fim de 2022 pelo Governo Federal abalou a operação da portuguesa EDP Brasil no Complexo do Pecém. A empresa afirma, em comunicado, que identificou uma "imparidade de R$ 1,2 bilhão."

Ao lamentar o cancelamento por ser a primeira vez que a unidade poderia participar, a empresa ressalta que "que não haverá impactos em sua geração de caixa prevista até julho de 2027, no pagamento das dívidas ou obrigações financeiras, no atendimento da política de dividendos."

Perguntada, a empresa não informou ao O POVO como se dá o impacto disso na operação da térmica instalada no Pecém. Uma teleconferência deve ser feita na noite desta quinta-feira, 26, para dar mais detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Térmica a carvão

A usina tem capacidade instalada de 720 megawatts (MW) e dá suporte ao sistema elétrico do Nordeste através de contratos de disponibilidade, a qual atingiu 98% em 2022, o maior índice desde a sua entrada em operação, segundo informou a EDP.

Mas a geração de energia pela térmica tem como insumo-base o carvão mineral, que chega pelo Porto do Pecém. O contrato de operação nesse modelo estava assegurado até 2027, inicialmente, mas a continuação da operação já era dada como inviável diante dos compromissos ambientais assumidos pelo governo brasileiro que visam a eliminação de combustíveis poluentes como o carvão.

"O EBITDA nos primeiros 9 meses de 2022 atingiu R$ 446 milhões, indicadores estes que refletem o ótimo desempenho operacional e financeiro de Pecém", acrescenta o comunicado.

Piloto em hidrogênio verde

"Nossas boas práticas de governança nos alçaram ao segundo ano consecutivo como referência nacional em ESG, segundo a B3, e ao nono ano do Troféu Transparência pela ANEFAC. Nesse mesmo sentido, estamos nos posicionando à frente do movimento de transição energética, crucial para a construção de um futuro mais verde e sustentável e Pecém está desempenhando um papel fundamental nessa evolução, uma vez que investiu R$ 42 milhões em um projeto de P&D e criou a primeira molécula de Hidrogênio Verde da América Latina”, afirma João Marques da Cruz, Presidente da EDP Brasil, no mesmo texto.

A Pecém H2V foi inaugurada oficialmente no dia 19 de janeiro, com presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que prometeu o marco regulatório do setor para este ano.

Na ocasião, Marques da Cruz ainda falou das negociações para ampliar a produção de hidrogênio verde na unidade e a Qair confirmou uma parceria para uma nova usina piloto entre as duas empresas.



Mais notícias de Economia

Tags