Novos voos nacionais e internacionais serão anunciados para o Ceará; entenda

O Ceará vai ampliar o número de voos nacionais e internacionais do Estado. A informação foi publicada nesta segunda-feira, 26, pelo Governo do Ceará, e vai ser anunciado no Palácio da Abolição, por meio da Secretaria do Turismo.

As novas operações serão realizadas pela GOL Linhas Aéreas. Serão disponibilizados voos semanais de Brasília a Fortaleza, com conexão em Juazeiro do Norte, e de Fortaleza direito para Bogotá, capital da Colômbia.

Dentre as outras anunciadas recentemente, tem também o voo de Fortaleza e Buenos Aires, que foi retomado no último sábado, 24.

