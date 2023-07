Governo quer interiorizar turismo e mapeia 64 municípios no Ceará

Projeto de interiorização do turismo cearense está em evolução. Segundo a titular da Secretaria do Turismo do Estado (Setur), Yrwana Albuquerque, dos 184 municípios do Ceará, 64 municípios cadastrados com potencialidades atuais do turismo. Quais seriam essas cidades, porém, não foi revelado.

A intenção da Setur é mostrar que o Ceará tem diversidade de destinos. A estratégia de interiorização visa ir além do turismo de sol e mar, também proporcionando desenvolvimento econômico para outras regiões do Estado.

Na reunião do secretariado com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), realizada neste fim de semana, Yrwana destacou que essa estratégia traz benefícios para o visitante, com mais rotas e possibilidades, por exemplo, e também para a comunidade local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Recebemos, na última semana, uma pesquisa (da geração de empregos formais, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) muito satisfatória que indica o turismo como destaque na geração de emprego e renda no Ceará. A cada dez vagas ofertadas em junho, uma é da atividade turística no estado. A atividade turística é muito ampla, não é só hospedagem. Tem os eventos, o entretenimento, a hospedagem, a alimentação, a logística. Tudo isso tem um poder muito alto”, afirma.

Sobre o assunto Turismo: fim de semana de Fortal e Halleluya ocupou 85% da rede hoteleira no CE

Fortaleza ganha site e selo para fortalecer turismo

Um dos destaques positivos neste processo de interiorização do turismo é o sucesso do novo Bondinho de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, que recebeu mais de 100 mil pessoas em um ano de funcionamento.

Outro destaque, na Capital, é o Centro de Eventos do Ceará, que recebeu 33 eventos e 200 mil visitantes de janeiro a junho deste ano.

Ao O POVO, conforme publicado na edição do último sábado, 29, a secretária comemorou os índices do Estado durante esse primeiro semestre e declarou que novos voos, nacionais e internacionais, já estão previstos para o Ceará na segunda metade do ano.

Entre eles estão os voos da Gol entre Juazeiro do Norte e Brasília, e Fortaleza e Bogotá, que devem começar a ser vendidos até a próxima segunda-feira, 31, e começar a operar entre setembro e outubro.

"A gente já está com uma ótima procura pelo Estado no segundo semestre e a gente está muito focado. O governador Elmano tem como prioridade que a gente possa fazer a ampliação da malha aérea no nosso estado", disse a chefe da pasta, sem detalhar quais os destinos contemplados.

PIX vai ter taxa para empresários! Quanto vai custar?

Mais notícias de Economia