Concurso federal unificado: edital com 8 mil vagas já tem data; entenda

Até meados de setembro o Governo vai publicar o ofício que vai definir toda a estrutura completa de governança do Concurso Nacional Unificado. A medida está sob cuidados do Ministério da Gestão e da Inovação.

A adesão dos ministérios ao Concurso Nacional Unificado é voluntária. Mas a meta é realizar a prova em cerca de 180 cidades , simultaneamente, em todo o país. Na prática, seria algo similar ao que já é realizado hoje com o Enem

O Governo Federal propôs aos ministérios que já foram autorizados a realizar concurso público que seja realizada uma prova única para o preenchimento das cerca de oito mil vagas abertas no serviço público federal neste ano. Confira abaixo quando será a prova

Concurso federal unificado: veja quando e como serão as provas

O edital deve ser publicado até dezembro. E a prova tem data provável do dia 25 de fevereiro de 2024.

A proposta é que o certame seja dividido em dois momentos na mesma data:

1º) Provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos;

2º) Provas específicas e dissertativas por blocos temáticos.

Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril de 2024 e o início dos cursos de formação, entre junho e julho do ano que vem.

Entenda como será a divisão de áreas do super edital do concurso unificado

De acordo com o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão, José Celso Cardoso Jr., a ideia é que as vagas sejam agrupadas em blocos temáticos:

Administração e Finanças Públicas - 580 vagas autorizadas

Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação - 1.015 vagas autorizadas

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário - 1.040 vagas autorizadas

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação - 1.194 vagas autorizadas

Políticas Sociais, Justiça e Saúde - 1.470 vagas autorizadas

Trabalho e Previdência - 940

Dados, Tecnologia e Informação Pública - 895

Nível Intermediário - 692

Total - 7.826 vagas autorizadas

Nordeste será a Região com mais cidades para fazer a prova

O Governo pretende realizar as provas em cerca de 180 cidades. Veja como ficariam a distribuição dos polos: