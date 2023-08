Ceará tem mais de 1,4 mil vagas de concurso em aberto; veja quais

Saiba quais são as vagas abertas para concurso no Ceará nesta segunda, 14 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Ceará tem mais de 1.450 oportunidades em concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira, 14. As vagas são para diferentes cidades, em diversos cargos e níveis de escolaridade. Confira abaixo. Dataprev A Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência (Dataprev) está com o edital do concurso público aberto para 222 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 8,7 mil, dependendo do cargo. A seleção está aberta tanto para nível médio quanto para nível superior. Os interessados podem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) até o dia 18 de agosto. Do total de vagas disponíveis para cada cargo, perfil e localidade, 20% serão destinadas a candidatos negros e 10% a candidatos com deficiência. Para o nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 80. Já para o nível superior, custa R$ 100. O pagamento deve ser feito por meio de um boleto bancário. A maior parte das vagas é para o cargo de analista de tecnologia da informação, com salário inicial de R$ 8.747,61. Veja todas as vagas:

Nível Superior Analista de Processamento



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Advocacia



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Análise de Negócios



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Arquitetura e Engenharia Tecnológica



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Comunicação Social



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Contabilidade



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Desenvolvimento de Software



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Engenharia Civil



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Engenharia Elétrica



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Engenharia Mecânica



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Engenheiro de Dados



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Estratégia e Governança

Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Gestão de Pessoas



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Gestão de Serviços de TIC



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Gestão Econômico-Financeira



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Infraestrutura e Operações



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Inteligência da Informação



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Logística, Aquisições e Contratos



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Segurança Cibernética



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Segurança da Informação e Proteção de Dados



Analista de Tecnologia da Informação para o setor de Sustentação Tecnológica



Engenheiro de Segurança do Trabalho



Médico do Trabalho Nível Médio Auxiliar de Enfermagem do Trabalho



Técnico de Segurança do Trabalho Já as remunerações e cargas horárias estão distribuídas da seguinte forma: Analista de tecnologia da informação (40h/semana), médico do trabalho (20h/semana) e engenheiro de segurança do trabalho (40h/semana): R$ 8.747,61



Analista de processamento (30h/semana): R$ 7.887,35



Auxiliar de enfermagem (30h/semana) e técnico de segurança do trabalho (40h/semana): R$ 3.713,12 Além do salário inicial, os candidatos que forem contratados poderão receber: Auxílio-alimentação de R$ 1.111,20 (a ser depositado em cartão, com porcentagem de desconto no salário)



Reembolso pré-escolar ou escolar de até R$ 1.513,03



Auxílio para tratamento especializado (filhos com deficiência) de até R$ 1.230



Assistência à saúde



Previdência complementar (Prevdata)



Participação nos Lucros e Resultados (PLR)



Gratificação Variável por Resultado (GVR) Ministério da Educação O Ministério da Educação está com inscrições abertas para concurso público de nível superior na pasta. São 220 vagas em aberto para o cargo de técnico em em assuntos educacionais, com remuneração de R$ 6.255,90.

Das vagas, 165 são para ampla concorrência, 11 para pessoas com deficiência (PcD) e 44 para candidatos negros.

Os aprovados terão com função realizar atividades de execução qualificada de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária. A carga horária é de 40 horas semanais. No calendário divulgado pelo MEC, a aplicação das provas objetiva e discursiva será no dia 8 de outubro. No entanto, as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de agosto, sob o pagamento da taxa de R$ 80. Pessoas inscritas no Cadastro Único ou doadores de medula óssea têm direito à isenção. O edital com todas as informações do processo seletivo estão disponíveis no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Prefeitura de Catarina A Prefeitura Municipal de Catarina, no Ceará, está com 187 vagas abertas para o ensino fundamental até o superior. A seleção será organizada pelo Instituto Consultoria Público-Privada (Consulpam). Inscrições vão até o dia 18 de agosto de 2023.