Voos de Fortaleza para Holanda pela KLM não tem previsão de retorno em 2023

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Os voos internacionais diretos para a Holanda foram suspensos no período da pandemia. Desde que mercado aéreo passou a ter maior demanda com o alívio das restrições impostas pela covid , a demanda foi retornando, mas os voos não seguiram o mesmo ritmo .

A retomada dos voos diretos entre Fortaleza e Amsterdã , na Holanda, não devem acontecer em 2023 e não existe qualquer previsão concreta de que esse retorno ocorra. Apesar das negativas, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) segue buscando negociar com a empresa KLM para que a frequência volte.

No entanto, apesar da insistência do Governo do Ceará, por meio da Setur, em buscar um acordo para que a KLM confirme a volta dos voos, a confirmação não veio.

+ Com menos rotas, Fortaleza retoma ritmo de voos

KLM não vai retomar voo direto Fortaleza-Holanda em 2023 Crédito: AURELIO ALVES

Ao O POVO, a Setur informou que a KLM diz que não possuir frota de aeronave disponível para o trecho.

"Esse ano, operacionalmente, a companhia afirma não ter equipamentos que os possibilitem a retomada. Vale ressaltar que essa operação foi interrompida em virtude da pandemia, mas o Governo do Ceará segue buscando o retorno, bem como a ampliação da malha aérea estadual", afirma a titular da pasta, Irwana Albuquerque.

Com essa negativa e o atual cenário, as conversas devem prosseguir apenas em 2024. No entanto, não há qualquer sinalização da KLM de que retomarão a frequência para a capital cearense.