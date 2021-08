Air France retoma três voos semanais entre Fortaleza e Paris a partir de outubro

Empresa retomada frequências a partir do dia 22 e diz apostar na retomada no Brasil; Voos da KLM ainda sem previsão

O Grupo Air France-KLM confirmou a retomada dos voos entre Fortaleza e Paris a partir de 22 de outubro, como O POVO havia noticiado com exclusividade em junho. Em entrevista coletiva online, Jean-Marc Pouchol, diretor geral do Grupo Air France-KLM para a América do Sul, informou que serão três frequências semanais entre o Aeroporto Internacional de Fortaleza e o Charles de Gaulle.

Ele afirmou que a tendência observada para a Capital cearense é a mesma vista nos aeroportos do Rio e de São Paulo, nos quais a companhia manteve os voos mesmo ao longo da pandemia.

Sobre o Ceará, Pouchol reafirmou o compromisso acertado com a criação do hub aéreo e negou o aumento de preços dos bilhetes com o retorno dos voos internacionais.

"Queremos acompanhar o desenvolvimento econômico do Ceará. Isso é uma prioridade desde que começamos esse projeto, de acompanhar as empresas do Ceará que precisam viajar para fora, como a Ásia. Sabemos que há pessoas do Ceará que vão viajar para Ásia", declarou.

KLM sem previsão de retomada

Já sobre a volta dos voos entre Fortaleza e Amsterdã operados pela KLM, Pouchol disse ainda ser cedo para qualquer estimativa.

"Vamos começar com voos até Paris. Seria cedo demais para começar em ter oferta nos dois hubs. Temos confiança na demanda, mas não é a demanda que tínhamos antes da pandemia", declarou.

Para Amsterdã, saindo do Brasil, a empresa já opera sete voos de São Paulo e cinco do Rio de Janeiro para a cidade europeia. Da mesma forma que tem sete de São Paulo para Paris e três entre Rio e Paris.

