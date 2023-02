Movimento de passageiros internacionais triplica no Aeroporto de Fortaleza

Com isso, terminal administrado pela Fraport fica em primeio lugar do Nordeste em fluxo de pessoas de fora

O Aeroporto de Fortaleza triplicou na movimentação de passageiros internacionais em 2022 e ficou em primeiro lugar do Nordeste na quantidade de fluxo de pessoas de fora.

A alta foi de 241% em no ano passado ante 2021, conforme dados da Fraport, empresa concessionária que administra o terminal.

Foram 233,3 mil embarques e desembarques de passageiros oriundos de outros países no ano passado.

Com isso, somente o Aeroporto Internacional Pinto Martins responde por 36% da movimentação de passageiros internacionais do Nordeste.

No ranking nacional, o Aeroporto de Fortaleza ficou na sexta posição.

Atualmente, o terminal opera 11 voos diretos semanais para outros países, voando para Buenos Aires, Lisboa, Paris e Miami.

Ainda estão previstos os retornos dos voos diretos a Amsterdã, Madri e Orlando em 2023, conforme a Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor).

“Ficamos muito felizes com essa informação. Fortaleza tem investido sempre na promoção do destino no Brasil e no exterior, sendo que, neste ano o prefeito Sarto aprovou uma verba inédita na história da Cidade, de R$ 14,8 milhões, para promoção do destino no Brasil e em outros países, por meio de diversas ações, como feiras, press trips e roadshows, entre outras”, detalha Alexandre Pereira, titular da Setfor.

No Brasil, segundo levantamento realizado pelo Ministério do Turismo (MTUR), mais de 6,63 milhões de turistas internacionais visitaram o Brasil em 2022, quase cinco vezes mais ante 2021.

Lideraram as visitas os argentinos (1.032.762), norte-americanos (441.007) e paraguaios (308.234).

