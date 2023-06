Voo direto entre Fortaleza e Buenos Aires será retomado; veja data

O voo direto entre Fortaleza e Buenos Aires (Argentina), interrompido no último dia 2 de abril, será retomado no próximo dia 24 de junho, informou a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE). A rota é operada pela Gol, que informou na época da suspensão dos voos, ter feito uma “adequação da oferta à sazonalidade do mercado internacional”.

Com frequência semanal, o voo ligando às capitais cearenses e argentina, decolará do aeroporto Jorge Newbery Airport, em Buenos Aires, sempre às 23h10 de sábado, com previsão de pouso no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, entre 5h05min e 5h25min de domingo. A aeronave que vai operar o destino é Boeing, com capacidade para 186 passageiros.

“Estamos em constantes negociações com as companhias aéreas, para retomar voos e conquistar novos. Sabemos da importância dessas conexões em nosso hub para atrair mais turistas, emprego e oportunidades para o Ceará”, comemorou a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

Ainda conforme a titular da Setur, a promoção de dois roadshows divulgando o Ceará na Argentina, em março, integra uma série de esforços do governo Elmano para atrair mais turistas daquele país para o Estado.

“O primeiro foi em Buenos Aires e o segundo em Córdoba, segunda cidade mais populosa do país. Ao todo, foram cerca de 250 profissionais capacitados diretamente para comercializar nosso destino”, lembrou Yrwana.

Em comunicado à imprensa, a Setur citou pesquisa que apontou uma taxa de pretensão de retorno do turista argentino que visita o Ceará, em 95,6%, atrás apenas de portugueses, franceses e italianos.

Em 2023, contudo dos 13 voos realizados entre Buenos Aires e Fortaleza, a taxa de ocupação ficou em 63,9%, a menor entre os voos que ligam a cidade argentina a destinos no Brasil. Por outro lado, a taxa de ocupação nos voos entre Fortaleza e Buenos Aires ficou em 78%.

