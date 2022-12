Gol retoma voos diretos entre Fortaleza e Miami

Trajetos de ida e volta ocorrerão aos sábados, com a aeronave Boeing 737 Max 8, com capacidade para 176 passageiros

A Gol Linhas Aéreas retomou, neste sábado, 3, os voos que ligam Fortaleza a Miami. O trecho havia sido suspenso pela companhia desde 2020, quando começou a pandemia da Covid-19, e retornou como um dos novos destinos da companhia para a alta temporada de dezembro e janeiro.

O trajeto direto entre a capital cearense e a Flórida ocorrerá todos os sábados, tanto na ida, quanto na volta. Os voos saem de Fortaleza ao meio-dia e chegam em Miami às 17h50 (horário local), e deixam a cidade estadunidense às 21h50, pousando em solo cearense às 06h55 de domingo.

Os trechos de ida e volta são operadas pela Gol com o Boeing 737 MAX 8, com capacidade para 176 passageiros. A nova rota também vai facilitar conexões para outras cidades nos EUA, como Orlando, Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Boston, Washington, Las Vegas, Houston e Atlanta, em voos operados pela American Airlines, companhia com a qual a Gol possui aliança.

O secretário de do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, comemorou a retomada da rota e reafirmou a posição do Ceará como um grande centro de conexões aéreas.

"Com o retorno dessas operações, grandes cidades norte-americanas voltam a ter conexão com o Ceará, fortalecendo ainda mais a nossa malha aérea e, consequentemente, o hub no aeroporto internacional de Fortaleza. Quanto maior a frequência de voos para nosso estado, maior será o movimento da cadeia produtiva do turismo e a geração de emprego e renda para a população cearense”, comentou.

Já Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL, disse que a retomada da rota também vai beneficiar outros passageiros do Nordeste que desejam ou precisam ir aos Estados Unidos, reduzindo o tempo de trajeto ao país.

“A rota para Miami que inicia hoje vai contemplar amplamente os passageiros do Ceará e estados vizinhos que embarcam para os EUA, assim como os americanos e outros cidadãos da América do Norte com destino a essa consagrada região turística e de negócios no País", disse.

